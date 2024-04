Porto empata em casa com o Famalicão pelo Campeonato Português

Neste sábado, Porto e Famalicão ficaram no empate em 2 a 2 no Estádio do Dragão, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Português. Os gols da partida foram marcados por Taremi e Youssouf (contra), para os mandantes, e Jhonder (2), para os visitantes.

Com o empate, a equipe de Francisco Conceição chega aos 59 pontos e ocupa a terceira posição da tabela. O time de Vila Nova de Famalicão, por sua vez, alcança os 35 pontos e aparece em oitavo lugar.

O próximo compromisso da equipe do Porto será na quarta-feira, às 16h15 (de Brasília), contra o Vitória de Guimarães, pela ida da semifinal da Taça Portugal. O próximo desafio do Famalicão será um dia antes, na terça-feira, às 16h15, contra o Sporting, pelo Campeonato Português.