Paulinho vai ter nova numeração no Corinthians em torneios nacionais; confira

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que a diretoria sinalize positivamente para uma extensão de contrato, já que Paulinho é visto como uma liderança no vestiário e alguém que pode atuar em diferentes funções dentro de campo.

Na goleada contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, o atleta fez seu primeiro jogo oficial desde que teve a segunda lesão ligamentar no joelho, em maio de 2023. O jogador tem prestígio com a comissão técnica e deve ser inserido aos poucos no time, que estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo.

Com Paulinho entre os relacionados, o Corinthians encara o Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).