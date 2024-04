Marcelo lamenta erros do Fluminense no empate com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense pagou caro pelo começo ruim no segundo tempo e foi castigado pelas bolas aéreas. O Fluzão largou no Campeonato Brasileiro com um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Maracanã. O lateral esquerdo Marcelo lamentou os erros do time carioca.

"É difícil. A gente estava com o jogo meio que controlado e a gente conversou no vestiário para não relaxar, mas infelizmente a gente tomou dois gols de erros nossos, erros bobos e no fim das contas pagamos por esses erros. A gente não deixou de lutar nem por um minuto. Que sirva de lição para não acontecer outras vezes", declarou Marcelo.