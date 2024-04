Em busca do tri: veja raio-x das últimas cinco campanhas do Palmeiras no Brasileirão

Desta vez, o goleador do Verdão na competição foi Rony, com 12 tentos. No entanto, o grande destaque da equipe foi o meia Gustavo Scarpa, com nada mais nada menos do que 12 assistências.

2021 - Campanha tímida

A campanha do Palmeiras em 2021 foi tímida para o que se espera do clube. Focado nas outras competições, como a Libertadores (conquistada pelo Alviverde), o time ficou na terceira colocação, com 66 pontos (20 vitórias, 12 derrotas e seis empates), longe do campeão Atlético-MG, que somou 84.

Naquele ano, Raphael Veiga foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, com dez gols marcados. Apesar de não terminar em uma posição ruim, o time, em nenhum momento, incomodou o Galo na briga pelo título.

2020 - Oscilações e chegada de Abel

O ano de 2020 marcou a chegada do técnico Abel Ferreira. O português foi contratado pelo clube em meio à disputa do Brasileirão e não conseguiu levá-lo muito longe. A equipe ficou apenas com o sétimo lugar, somando só 38 pontos (15 vitórias, 13 empates e dez derrotas). Em contrapartida, venceu a Libertadores sobre o Santos.