Em boa fase, João Félix deseja titularidade no Barcelona: "Quero estar em campo o máximo possível"

Neste sábado, o Barcelona bateu o Cádiz por 1 a 0, no Estádio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. João Félix, autor do gol de bicicleta que garantiu os três pontos dos catalães, falou com a imprensa após o apito final e declarou que quer jogar o máximo de tempo que pode.

"Como digo sempre, tento fazer o melhor para ajudar a equipe, tento me preparar ao melhor nível, jogando ou não jogando. E depois, quando estou lá dentro (do campo), tento demonstrar o que posso fazer. Todos trabalhamos para sermos titulares. Eu sou mais um que quero jogar, quero estar aqui dentro (em campo) o máximo de tempo possível, porque sei que consigo ajudar a equipa e fazer coisas boas e depois fica de critério ao mister (Xavi) escolher-me ou não", afirmou o português.