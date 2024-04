Do título ao rebaixamento: veja a disputa de cada time no Brasileirão 2024

Neste sábado, é dado o pontapé inicial para a disputa do Campeonato Brasileiro 2024. No torneio, existem quatro disputas: título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento.

Atual bicampeão, o Palmeiras começa o torneio entre os grandes favoritos, acompanhado por Flamengo e Atlético-MG. As equipes se revezam no topo desde 2018, com o Verdão ganhando três vezes (2018, 2022 e 2023), Rubro-Negro duas (2019 e 2020) e o Galo uma (2021).

Fluminense, São Paulo, Internacional e Grêmio até podem pelo elenco brigar pelo título, mas devem mesmo focar na disputa por uma vaga na Libertadores. Dentro disso, o Athletico-PR, o Corinthians e o Botafogo também buscam um lugar na competição continental.