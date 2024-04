Corrida e futebol: santistas unem paixões e preparam evento especial para os 112 anos do clube

"As camisetas foram uma das chaves para trazer mais corredores. Chamou a atenção de santistas que já corriam. A partir daí, criamos as redes sociais e foi explodindo, Hoje estamos com 250 atletas, que são filtrados para manter a qualidade e organização", completou.

Santistas Corredores conta com 56 mulheres (Foto: Divulgação)

Ciente desse cenário, o presidente Marcelo Teixeira conversou com o arquiteto e manifestou o seu apoio ao movimento. Não á toa, estão planejadas algumas ações no futuro.

"Nas gestões anteriores, não tínhamos apoio. Mas isso não nos afetou. A gestão do Marcelo enxergou isso. Os outros candidatos das eleições me chamaram para fazer uma reunião. Eles queriam saber mais sobre o projeto. Todos me escutaram. O Marcelo, através da sua assessoria, nos deu total apoio. Ele enxergou a importância do movimento", citou Francisco.

"Amor ao Santos e paixão por corrida"

Nem mesmo as recentes decepções dentro de campo abalaram o grupo de corredores. Pelo contrário. Os alvinegros até chegaram a ouvir algumas provocações após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas usaram isso como motivação.