Corinthians x Atlético-MG: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe a equipe do Atlético-MG neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão chega embalado após a goleada contra o Nacional-PAR, no meio de semana, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por António Oliveira não sabe o que é perder há seis compromissos, somando todas as competições e amistosos, e quer começar a liga nacional com o pé direito diante do seu torcedor.

Para o duelo, o Corinthians não deve contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, que se recupera de artroscopia no joelho, e o meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão e fraturou o osso metacarpo. Já o volante Maycon, recuperado de lesão na coxa, deve retornar e no mínimo ser alternativa no banco de reservas.