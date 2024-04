Corinthians sub-20 perde jogadores após título da Copinha e tem início de temporada preocupante

O Corinthians sub-20, comandado por Danilo, foi desmontado após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a "perda" de jogadores para a equipe profissional. Esse fator, somado com o desempenho ruim dentro de campo, faz com que o início de temporada do Timãozinho seja preocupante.

Do time que venceu a 11ª Copinha do Corinthians, cinco atletas foram fixados no profissional. O zagueiro João Pedro Tchoca, o volante Ryan, o ponta Higor e o atacante Arthur Sousa deixaram a base pois estouraram a idade para a categoria. Já o volante Breno Bidon ainda pode atuar pelo Timãozinho, mas foi fixado na equipe de cima por António Oliveira e companhia.

Durante a disputa do Campeonato Paulista, outros nomes defenderam o profissional, como o goleiro Felipe Longo, o lateral direito Léo Mana, o lateral esquerdo Vitor Meer e o ponta Kayke, mas todos retornaram para a base com o início da disputa do Brasileirão sub-20.