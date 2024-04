Corinthians está pronto para encarar o Atlético-MG; veja provável escalação

Na manhã deste sábado, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico António Oliveira fez ajustes finais com os jogadores no CT Dr. Joaquim Grava.

Para o duelo, o Corinthians não deve contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, que se recupera de artroscopia no joelho, e o meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão e fraturou o osso metacarpo. Já o volante Maycon, recuperado de lesão na coxa, deve retornar e no mínimo ser alternativa no banco de reservas.

Assim, o provável Corinthians que enfrenta o Galo tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto (Maycon) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.