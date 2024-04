Com vaga para a próxima Champions distante, Porto terá que vender destaques para equilibrar finanças

4. Varela - Volante argentino ex-Boca Juniors, chamou atenção ultimamente, com olheiros do Liverpool presentes no último jogo.

5. Diogo Costa - Goleiro titular da seleção portuguesa, tem uma multa avaliada em 74 milhões de euros (cerca de R$ 403 milhões) e pode se valorizar ainda mais após a próxima Eurocopa, na Alemanha.

6. Francisco Conceição - O camisa 10 da equipe portuguesa deverá de ser recomprado ao Ajax pelo dobro do valor que foi vendido aos holandeses.

7. Wendell - O lateral brasileiro vem desempenhando bem e se valorizou muito com as boas atuações na Champions League e as recentes convocações pela Seleção Brasileira.