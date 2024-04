Com tranquilidade, Manchester City goleia Luton Town e assume liderança do Inglês

Agora, o Manchester City foca no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, que acontece nesta quarta-feira, contra o Real Madrid. O Luton Town volta a campo no próximo sábado, diante do Brentford, pelo Campeonato Inglês.

O Manchester City abriu o placar logo no primeiro lance da partida. Com um minuto, Haaland disparou em direção à área e bateu para a defesa do goleiro. O rebote ficou com Doku, que finalizou com desvio. Na sobra, Haaland virou um voleio, que explodiu no rosto do zagueiro Hashioka, e a bola acabou morrendo no fundo das redes.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o City chegou ao segundo gol. Após jogada bem idealizada em escanteio, Kovacic, na entrada da área, encheu o pé direito e acertou um belíssimo voleio para ampliar o marcador.

Insaciável, os donos da casa seguiram pressionando o Luton Town e, aos 30 minutos, marcaram o terceiro gol no jogo. Doku foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o City. Haaland converteu a cobrança e balançou as redes mais uma vez.

Cinco minutos depois, Barkley aproveitou erro do brasileiro Matheus Nunes na saída de bola e bateu cruzado para vencer Ederson e descontar para os visitantes.

No entanto, o City não sentiu o gol sofrido e voltou a estufar as redes do Luton Town, aos 42 minutos. Doku recebeu passe de Gvardiol, saiu com facilidade de dois marcadores e bateu no cantinho para marcar o quarto tento dos donos da casa no jogo.