Com time misto, Real Madrid vence Mallorca e segue tranquilo na liderança do Espanhol

O Real Madrid conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Espanhol neste sábado. Visitando o Mallorca no estádio de Son Moix, pela 31ª rodada da competição, os merengues, com uma formação alternativa, triunfaram por 1 a 0, graças ao gol de Tchouameni.

De olho no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o Real Madrid poupou nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo, Toni Kroos e Carvajal. É verdade que os comandados de Ancelotti acabaram tendo algumas dificuldades, sobretudo no primeiro tempo, mas conseguiram voltar para casa com os três pontos.

Com o resultado, o Real Madrid segue tranquilo na liderança do Campeonato Espanhol, com uma larga vantagem para o vice-líder Barcelona, que entra em campo também neste sábado e, se vencer sua partida, diminuirá a diferença para oito pontos. O Mallorca, por sua vez, é o 15º colocado e briga para não se aproximar da zona de rebaixamento.