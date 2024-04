Com joia de 16 anos, Internacional divulga relacionados para estreia no Brasileirão

O Internacional divulgou os 23 atletas relacionados para a partida deste sábado, diante do Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A grande novidade na lista é Gabriel Carvalho, meia de apenas 16 anos que é visto como uma das maiores promessas das categorias de base do Colorado.

Robert Renan, zagueiro que ficou marcado por perder o pênalti decisivo contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, não foi relacionado mais uma vez. O treinador Eduardo Coudet também não poderá contar com o atacante Enner Valencia e o meia Alan Patrick, ambos com problemas físicos.

O volante Aránguiz também é desfalque, já que ele segue se recuperando após passar por um procedimento ocular. O Internacional vem pressionado após uma sequência ruim, com a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho e dois empates na fase de grupos da Sul-Americana.