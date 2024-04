Com dois de Lima, Fluminense empata com Red Bull Bragantino pela estreia no Brasileirão

O Fluminense largou com um empate no Campeonato Brasileiro. Em um duelo movimentado com o Red Bull Bragantino, o Tricolor Carioca saiu na frente, levou a virada, mas buscou a igualdade: 2 a 2, neste sábado, no Maracanã.

Em casa, o mandante sofreu pelo alto. Após sair na frente no primeiro tempo, em que cresceu de produção e teve uma boa exibição, o Tricolor Carioca levou a virada em seis minutos na etapa final, com dois gols de cabeça.

O Fluminense, contudo, mostrou poder de reação. Lima, por sinal, foi o artilheiro da noite. Ele fez os dois gols do Tricolor Carioca. O Flu teve chances para virar, mas saiu do Maracanã com um ponto.