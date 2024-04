Botafogo x Cruzeiro: saiba onde assistir e as informações da partida pelo Brasileirão

No começo do trabalho, Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, acredita que o time não ficará abalado para domingo.

"Aposto muito na integração e na união do grupo, algo forte pelo que percebi nesses primeiros contatos. A perspectiva daquilo que podemos construir é muito grande e isso me deixa animado para o Campeonato Brasileiro", disse ele, que deve manter a base do time que enfrentou o Alianza.