André Silva lamenta derrota do São Paulo e espera dar resposta positiva: "Vamos seguir trabalhando"

O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro de 2024 com o pé esquerdo. Neste sábado, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Fortaleza, em pleno Morumbis. André Silva, que entrou no segundo tempo, marcou o gol são-paulino, diminuindo o prejuízo. O atacante lamentou o resultado e espera dar resposta ao torcedor no próximo compromisso.

"No Brasileiro, são jogos difíceis. Sabemos da importância do São Paulo estar sempre ganhando ainda mais aqui dentro do Morumbi. Queríamos e lutamos por isso, para trazer os três pontos para nosso torcedor que veio aqui em grande número. Agradeço a eles pela presença. Vamos seguir trabalhando para dar resposta no próximo jogo porque quem veste a camisa do São Paulo tem ganhar e fazer por merecer mais. Ficamos chateados pela derrota dentro de casa em estreia do Brasileiro mas não tem muito o que falar, só trabalhar e no próximo jogo dar uma resposta positiva", disse em entrevista ao SporTV.

O Tricolor fez um bom primeiro tempo, mas não foi efetivo e esbarrou em boas defesas do goleiro João Ricardo, que salvou o Fortaleza. No segundo tempo, o time da casa viu uma reação dos visitantes e sofreu dois gols em 15 minutos. André Silva diminuiu, a equipe até tentou buscar o empate, mas não conseguiu.