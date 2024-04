Allegri fala em bom jogo da Juventus contra o Torino, mas ressalta quantidade de chances perdidas do time

? JuventusFC (@juventusfc) April 13, 2024

"Foi um bom jogo. Na primeira parte tivemos oportunidades, mas também no segundo tempo: o mais sensacional foi quando, após um chute de Yildiz Vlahovic, ele escapou em vez de permanecer no poste mais distante, onde poderia ter marcado para o gol vazio. O Torino tem uma boa defesa. Os meninos estão decepcionados com a 'não vitória', mas fizemos um bom jogo e foi o terceiro em que não sofremos nenhum gol", disse Allegri.

O sérvio Dušan Vlahovi? perdeu uma chance clara durante o duelo, mas o técnico da Juve preferiu defender o atacante europeu.

"Está tudo bem. Foi uma noite ruim. Ele é muito jovem, é centroavante da grande área e quando sai para o espaço consegue proteger e abrir o jogo", falou o técnico em entrevista ao canal DAZN.

MARCO BERTORELLO / AFP

Allegri também falou sobre a entrada de jovens jogadores na partida e ressaltou que a equipe ainda não atingiu os seus objetivos na atual temporada.