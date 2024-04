Abel iguala feito de Felipão na Libertadores e mira nova marca com o Palmeiras no Brasileirão

Com o resultado favorável na Libertadores, o Palmeiras agora muda o foco para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe faz sua estreia na competição já neste domingo, contra o Vitória, no Barradão, às 18h30 da tarde. E Abel mira outro feito na competição nacional.

Atualmente, o português ocupa o terceiro lugar do ranking de treinadores que mais dirigiram o Palmeiras no torneio, com 114 jogos. Ele fica abaixo de Vanderlei Luxemburgo, segundo colocado, com 147, e Felipão, líder, com 203.

Com 38 rodadas a serem disputadas, se Abel marcar presença em todas partidas da equipe no Brasileirão, ele pulará para a segunda posição, somando 152 compromissos. O comandante precisa participar de pelo menos 33 rodadas do campeonato para se igualar a Luxa.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras começa sua trajetória no torneio neste domingo. Abel, que acumula dez títulos pelo clube, buscará erguer o troféu nacional pelo terceiro ano consecutivo.