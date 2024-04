São Paulo x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

São Paulo e Fortaleza entram em campo neste sábado, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

O Tricolor Paulista busca iniciar sua trajetória na competição com o pé direito. A equipe dirigida por Thiago Carpini vem de uma vitória importante contra o Cobresal-CHI, por 2 a 0, pela Copa Libertadores.

Todavia, a fase do São Paulo na temporada não é a das melhores. O time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino, e estreou na Libertadores com derrota por 2 a 1 para o Talleres, na Argentina.