Recém-chegado, Carlinhos é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Após vitória na última quarta-feira pela Libertadores, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-GO. A partida vai acontecer no Serra Dourada, em Goiás.

Para esta partida, o técnico Tite terá um reforço. O atacante Carlinhos, anunciado pelo Rubro-Negro no dia 8, foi regularizado e poderá estrear. O atleta chegou ao clube, nesta semana, após se destacar no Campeonato Carioca defendendo as cores do Nova Iguaçu. No entanto, o atacante vem tratando um problema muscular e ainda é dúvida para a partida.