Piquerez elogia garotos do Palmeiras e sonha com terceiro título seguido do Brasileirão

O uruguaio está prestes a disputar o Campeonato Brasileiro pela quarta vez, com possibilidade de conquistar o título nacional pelo terceiro ano consecutivo. Ele, que também venceu em 2022 e 2023 com o Palmeiras, pede que o clube defenda a taça com "unhas e dentes".

"O Brasileirão é sempre uma competição muito exigente, muito regular, que tem muitos candidatos ao título. Mas, o Palmeiras é o atual bicampeão e a gente tem que defender esse título com unhas e dentes. Sabendo ainda que o clube nunca foi tricampeão brasileiro consecutivo, é mais uma motivação para brigarmos por mais uma taça", afirmou.

A estreia do Alviverde no Brasileirão será contra o Vitória, em duelo marcado para o domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Piquerez projetou o confronto.

"É um jogo complicado, viagem longa, calor e um time que tem feito bastante contratações. Estamos nos preparando para esse jogo e para começar o campeonato com o pé direito", concluiu o lateral.