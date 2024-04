Luis Guilherme completa um ano da estreia pelo Palmeiras e projeta temporada de "muitas alegrias"

Luis Guilherme foi promovido ao grupo principal do Palmeiras no ano passado, mas ainda não correspondeu às altas expectativas que a torcida criou ao acompanhá-lo na base. Ele, que sofreu com lesões neste período, tem 36 partidas desde que subiu e ainda não marcou nenhum gol.

O jovem atleta tem ganhado a confiança da comissão técnica de Abel Ferreira nos últimos jogos. Ele deixou uma boa impressão no empate com o San Lorenzo, na Libertadores, e recebeu minutos na grande final do Paulistão, diante do Santos. Ele espera ter mais sequência em 2024 e projeta uma temporada de "muitas alegrias".

"O que poderia ter sido diferente para mim é a sequência. Quando estava tendo, acabei me lesionand0. Mas faz parte e acredito que esse ano possa ser diferente", comentou o jogador.