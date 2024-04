Juventude confirma a contratação do atacante Marcelinho, ex-Santos

Após rescindir com o Santos, o atacante Marcelinho foi confirmado, nesta sexta-feira, como quarta contratação do Juventude para a disputa do Brasileirão. Ele, que pertence ao Tombense, assinou contrato de empréstimo com o time gaúcho até o fim do ano.

O ponta chegou ao Peixe no começo da temporada e entrou em campo por cinco vezes, sem nenhuma participação em gol. Sem espaço, o jogador chegou ao acordo pela saída de forma amigável com o Alvinegro Praiano.