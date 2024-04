Goiás apresenta Régis e Messias como novos reforços do clube para a temporada

Nesta sexta-feira, o Goiás apresentou oficialmente o zagueiro Messias e o meia Régis como os novos reforços do clube para a temporada. Ex-Santos, Messias explicou os motivos de sua ida para o Esmeraldino.

"Eu vim muito pelo projeto que me apresentaram. Um projeto ambicioso, um projeto que vislumbra esse acesso para a Série A. Já joguei muitas vezes contra o Goiás, a gente sabe do tamanho desse clube, da paixão da sua torcida. Então o projeto, a estrutura para trabalhar, isso tudo influenciou na minha decisão. Tive algumas outras propostas, mas fico muito feliz em ter aceitado o projeto do Goiás", disse.