"Foi o clube mais difícil que enfrentamos", diz goleiro Fabrício em apresentação no Internacional

"Com certeza eu não estaria aqui se não fosse o estadual. Muito se fala em acabar com os estaduais, mas é a oportunidade de muito atletas viverem o que estou vivendo. Deveria ter um calendário maior. Existem muitos atletas de clubes menores que ficam desempregados ao longo do ano", disse.

Por fim, Fabrício explicou como enxerga a luta para conquistar uma vaga de titular, já que a equipe tem como goleiro principal o uruguaio Rochet.

"É no dia a dia. Você precisa mostrar o motivo para que veio. No dia-a-dia você pode mostrar seu valor, além de ter a comissão técnica que está te avaliando a cada dia que passa", comentou.

O Internacional retorna aos gramados neste sábado, diante do Bahia, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A bola às 18h30 (de Brasília), no Reira-Rio.