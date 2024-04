Fluminense x RB Bragantino: confira onde assistir e informações do duelo pelo Brasileirão

O Fluminense vai estrear no Campeonato Brasileiro com o apoio de sua torcida. O Tricolor recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os dois times vivem momentos parecidos, em que precisam mostrar ao torcedor que eles podem ter a mesma confiança de boas campanhas do ano anterior.

No meio de semana, o Tricolor iniciou este processo vencendo o Colo-Colo por 2 a 1 pela Copa Libertadores. Mas é pouco para uma torcida que viu a eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca e tem sentido uma queda de produção.

O RB Bragantino, que foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores, no meio de semana, perdeu de 3 a 0 para o Racing na Copa Sul-Americana, preocupando ainda mais seu torcedor.