Estevão se torna o segundo mais jovem a marcar na Libertadores pelo Palmeiras

Estevão estreou pelo time profissional do Verdão na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, no jogo do título. Nessa ocasião, se tornou o terceiro jogador mais jovem a entrar em campo pelo clube. Depois, foi integrado de vez ao time principal após a eliminação da equipe sub-20 na Copinha nesta temporada.

"Desde que cheguei todos me ajudaram. Foi difícil no começo, mas pude me adaptar, dar meu máximo, fui desenvolvendo meu futebol. Agarrei a oportunidade, fui feliz no gol, ajudar a equipe e agradecer a Deus por ter saído com a vitória. A ansiedade não bateu porque me sinto feliz dentro de campo, é onde me divirto. Tomamos o gol, mas sabíamos que poderíamos virar a qualquer instante. Voltamos do intervalo com mais vontade de virar o jogo e fomos felizes", disse.

Nesta temporada, ele havia disputado apenas cinco jogos, todos pela fase de grupos do Campeonato Paulista. No Estadual, Estevão deu uma assistência para o gol de Flaco López na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, na oitava rodada.

Os outros gols do Verdão sobre o Liverpool-URU foram marcados por Aníbal Moreno e Flaco López. Com o resultado, o Alviverde fica na liderança do Grupo F, com quatro pontos. Estêvão agora se prepara com o resto do time para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Verdão estreia neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.