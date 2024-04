De quase campeão a quase rebaixado: as últimas cinco campanhas do São Paulo no Brasileirão

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 12, 2024

2022: foco nas copas e nova campanha decepcionante

Rogerio Ceni se manteve no comando técnico do São Paulo para o ano de 2022. A equipe, assim como em 2021, chegou à final do Campeonato Paulista, mas acabou sendo derrotada para o Palmeiras.

Na Copa do Brasil, o time fez uma grande campanha e foi eliminado na semifinal pelo Flamengo. A Copa Sul-Americana apareceu como a grande salvação da temporada do clube. A equipe foi com força máxima para a competição e conseguiu chegar na decisão. No entanto, perdeu a final para o Independiente Del Valle, o que destruiu os planos do clube.

Eliminado de todas as competições, o São Paulo estava mal no Campeonato Brasileiro, brigando mais uma vez para não cair. A equipe encerrou o torneio na nona posição com 54 pontos somados. Calleri, novamente, foi o artilheiro do Tricolor, com 18 gols marcados.