Corinthians vence Santos no clássico e segue invicto na liderança do Brasileirão feminino

O Campeonato Brasileiro feminino está de volta após a pausa para a data Fifa. Na noite desta sexta-feira, pela quinta rodada, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 1 no clássico alvinegro. Vic Albuquerque e Tamires (2x) balançaram as redes para o Timão, enquanto Ketlen descontou para as Sereias na Vila Belmiro.

O confronto contou com um protesto das jogadoras do Timão contra o técnico do rival, Kleiton Lima. Acusado de assédio moral e sexual em 2023, o treinador fez sua reestreia no comando do Peixe. Na comemoração do primeiro gol corintiano, o time se posicionou novamente contra o treinador.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao seu quinto triunfo em cinco jogos, mantendo os 100% de aproveitamento e permanecendo na liderança da competição. Por outro lado, o Santos aparece na 12ª posição, com os mesmos quatro pontos do início da rodada.