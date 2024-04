Com de Pena regularizado, Bahia finaliza preparação para encarar Inter na estreia do Brasileiro

Na tarde desta sexta-feira, com a presença de Carlos de Pena, o elenco do Bahia encerrou a preparação para o confronto de estreia no Campeonato Brasileiro 2024. O Tricolor de Aço encara o Internacional neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

O Bahia poderá contar com um reforço para o confronto diante do Colorado. Anunciado na última quinta-feira, o meia Carlos de Pena, ex-Internacional, foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto para estrear com a camisa da equipe.

Além do meio-campista uruguaio, quem também participou normalmente do treino desta sexta-feira foi Everaldo. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa e também fica à disposição de Ceni para o duelo contra o Inter.