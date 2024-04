Santos negocia a contratação de Patrick, do Atlético-MG

O Santos está em busca de novos nomes para reforçar o seu elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem interesse em Patrick, do Atlético-MG. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O meia de 31 anos está sem espaço no atual elenco do Galo. Neste ano, ele foi acionado em apenas três compromissos, todos saindo do banco de reservas.

Patrick foi contratado pelo clube mineiro em janeiro de 2023. Ao todo, foram 48 partidas (15 como titular) e um gol.