Cano exalta retorno aos jogos do Fluminense com gol na Libertadores

Na última terça-feira, o Fluminense derrotou o Colo-Colo, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz contou com o retorno do atacante Germán Cano, que exaltou sua volta aos gramados com gol.

"É sempre bom voltar a jogar no Maracanã, conseguir um gol e poder ajudar a equipe a ganhar. Estava com saudade. Não gosto de ficar fora de jogo. Tive uma contusão forte do joelho, ficou inchado e precisei parar por quase quatro semanas para voltar", disse o jogador.