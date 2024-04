Autor de dois gols, Raphinha celebra resultado do Barcelona na Champions

"Teve a comemoração do Neymar e a comemoração do Ronaldinho, no segundo gol. Eu estava aquecendo e vi no telão que ele (Ronaldinho) estava no campo, busquei ele para o cumprimentar. Além de ter sido um grande jogador , é uma pessoa que tenho um carinho enorme. A comemoração como o Neymar já tinha avisado minha esposa que, se eu fizesse um gol aqui dentro (Parque dos Príncipes), iria comemorar igual a ele, em homenagem".

Agora, as equipes irão se enfrentar, na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Lluis Companys, em Barcelona. Quem avançar à próxima fase, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.