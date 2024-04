Presidente do Corinthians fala sobre uniformes verdes em jogo da NFL na Arena

Nesta quarta-feira, foi definido o Green Bay Packers como rival do Philadelphia Eagles na partida da NFL (National Football League) que acontecerá na Neo Química Arena. Curiosamente, ambas equipes têm o verde presente em seus uniformes.

Em entrevista coletiva no local do jogo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, encarou com naturalidade a escolha das agremiações para o duelo.

"Primeiramente, o predominante de um deles é branco. A gente fica muito feliz que tem a ver com a nossa cor também. É um contrato. Como eu sempre falei, a nossa arena tem que ser autossustentável", disse.