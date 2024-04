STJD diminui punição do Sport por ataque a ônibus do Fortaleza

Em julgamento realizado em São Paulo, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do Sport de oito para quatro partidas de punição em função do ataque de uma torcida organizada ao ônibus do Fortaleza no último dia 22 de fevereiro, após jogo válido pela Copa do Nordeste.

Ao invés do estádio totalmente fechado, como determinava o primeiro julgamento, realizado no dia 12 de março, o STJD determinou que somente os setores Sul Superior e Sul Inferior da Arena Pernambuco, onde normalmente ficam as torcidas organizadas, estarão fechados durante as partidas.

Como três jogos já foram realizados em tais condições, o Sport fará mais uma partida sem a capacidade total do estádio nesta quarta-feira, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O STJD manteve a multa de R$ 80 mil e confirmou que, a partir de agora, tem competência para julgar casos que envolvam as equipes fora do perímetro da partida.