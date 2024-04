Leverkusen vence Union Berlin e encaminha título do Alemão

Neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen visitou o Union Berlin no Estádio An der Alten Försterei e venceu por 1 a 0.

O gol foi marcado por Florian Wirtz.

Assim, o time comandado pelo treinador Xabi Alonso emendou a nona vitória seguida na competição e encaminhou o título do Campeonato Alemão, já que o vice-líder Bayern de Munique foi derrotado na rodada e ficou estacionado com os mesmos 60 somados.