Tricampeão da São Silvestre, Marílson participa da terceira edição do Atletas do Futuro

Nesta sexta-feira, o tricampeão da São Silvestre, Marílson dos Santos, participou da terceira edição do Atletas do Futuro, um dos projetos da organização sem fins lucrativos, Mundo Verde.

O ex-fundista interagiu com as crianças e adolescentes no local, deu uma corridinha no Centro de Atletismo de São Bernardo do Campo e realizou alguns exercícios. O padrinho da ação falou sobre a importância do projeto.

"Esse projeto é muito importante. Eu, como padrinho, me sinto na responsabilidade de passar para todas essas crianças a importância de fazer uma atividade física, no caso aqui de estar fazendo o atletismo para que cresçam saudáveis, mais ativas, para que possam desenvolver todas todas as habilidades e capacidade físicas. O convívio social que as crianças estão perdendo hoje. Lógico que a gente sempre torce para que haja um atleta e detectar isso logo cedo para que a criança evolua e se destaque dentro do atletismo também", disse.