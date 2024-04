São Paulo perde 3 titulares no 1ºT e é derrotado pelo Talleres em sua estreia na Libertadores

São Paulo perde 3 jogadores no 1ºT

O Talleres teve sua primeira chance de abrir o placar aos 15 minutos, quando Rafinha cruzou uma bola perigosa, entregando de bandeja para o time adversário. Porém, o lateral direito se redimiu desarmando Girotti quando ele já armava o chute, dentro da área. Quatro minutos mais tarde, o veterano tricolor teve de ser substituído por causa de um incômodo na perna esquerda. Ele ainda tentou permanecer em campo, mas não reuniu condições de jogo.

A bruxa estava solta para o lado do São Paulo. Depois de Rafinha, aos 28 minutos foi a vez de Lucas Moura deixar o gramado depois de sentir a musculatura em uma arrancada, dando lugar a Ferreirinha.

O Talleres, sem nada a ver com isso, continuou chegando com perigo. Girotti ficou com a sobra de bola na entrada da área e, ao observar Rafael adiantado, bateu tentando encobri-lo, mas mandou para fora. O Tricolor respondeu com André Silva, que fez o desarme já no campo de ataque e soltou uma bomba, que explodiu no goleiro rival.

Como se não bastasse, antes do intervalo o São Paulo ainda perdeu mais um jogador importantíssimo, Wellington Rato, depois de o adversário cair sobre sua perna. Por ter feito duas substituições, Thiago Carpini preferiu esperar o intervalo para acionar um jogador na vaga do camisa 27, uma vez que tinha direito a apenas mais uma parada - cinco substituições são permitidas em três paradas no decorrer do jogo -, e foi aí que o castigo veio.

Talleres abre o placar nos acréscimos