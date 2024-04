Santos apresenta projeto de "sala inclusiva" na Vila Belmiro

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o Santos Futebol Clube anuncia uma importante e emblemática ação em prol da causa, que será implementada no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro). A "sala inclusiva" já está com seu projeto em fase de conclusão para ser criada junto... pic.twitter.com/mzqwWaNuzJ

"Então, não é um espaço terapêutico clínico, é um espaço onde jovens, crianças e adultos com deficiência intelectual, com as suas famílias, poderão assistir ao jogo. É um lugar de lazer e de torcedores. Muitas vezes, no estádio, eles não conseguem se adaptar por causa do barulho, pela quantidade de gente", disse.

A significativa ação social foi estimulada depois de um pedido do atacante santista Willian Bigode, que tem um filho (Daniel) com Síndrome de Down, possuindo certa dificuldade de ir ao estádio com muito barulho. "Ele foi fundamental nessa aproximação", pontuou Vinicius.