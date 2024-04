Palmeiras desembarca na Argentina para estreia na Libertadores contra o San Lorenzo

O zagueiro Gustavo Gómez pode voltar a jogar depois de se recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo. O jogador esteve no banco de reservas nos últimos dois compromissos do Verdão, mas não entrou em campo.

Depois do jogo da Libertadores, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, às 18 horas do dia 7 de abril. Os comandados de Abel Ferreira tentam reverter o resultado de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Vila Belmiro, para conquistar a taça. Na última temporada, o Verdão viveu situação parecida e teve a estreia na Libertadores entre os dois jogos da decisão do Estadual. Na primeira rodada do torneio continental, a equipe foi derrotada por 3 a 1 para o Bolívar, em La Paz. Atual artilheiro do Palmeiras, Flaco López marcou o gol do time paulista.