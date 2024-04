Sem principais titulares, Grêmio desembarca na Bolívia para estreia na Libertadores; veja relacionados

Nesta segunda-feira, o elenco do Grêmio desembarcou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, visando a estreia na Copa Libertadores 2024. Pelo Grupo C, o Tricolor Gaúcho encara o The Strongest nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Após o desembarque, o grupo deixou o aeroporto rumo ao hotel. Perto das 16 horas (horário local), já dentro do local, os jogadores fizeram um trabalho físico sob o comando do preparador auxiliar Gabriel Alves. Foi um treino de recuperação da viagem com exercícios de movimentação e alongamento.

Para o confronto de estreia na Libertadores, o Tricolor gaúcho terá muitos desfalques. O técnico Renato Portaluppi decidiu por mandar um elenco composto por reservas e jovens da base com o principal objetivo de poupar os principais titulares para o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, que acontece neste sábado.