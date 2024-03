Fortaleza e Ceará fazem jogo movimentado, mas só empatam na primeira final do Cearense

FIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! O TRICOLOR DE AÇO FICA NO 0x0 NA PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE 2024! ?#FortalezaEC #Cearense2024 pic.twitter.com/PodJeQArXK

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 30, 2024

O próximo encontro também será no Castelão, mas desta vez, o manda fica com o Vozão. O duelo está marcado para o próximo sábado, a partir das 16h40 (de Brasília).

Com o empate na ida, quem vencer o confronto de volta levanta o troféu. Em caso de novo empate no tempo normal, a definição será através da disputa de pênaltis.

O Fortaleza, comandado por Vojvoda, poder vencer a competição pelo sexto ano consecutivo. Do outro lado, o Ceará, se levantar a taça, irá igualar o número de conquistas estaduais do Leão do Pici (46).