Técnico do Barcelona, Xavi elogia Vitor Roque: 'Grande capacidade de adaptação'

A expectativa é que o centroavante, que também vem sendo utilizado pelos lados com Xavi, receba mais minutos em campo no restante da temporada. No período da Data FIFA, Vitor Roque pôde treinar por mais tempo com seus companheiros e se adaptar ao estilo de joga da equipe.

Classificação e jogos La Liga

Após a Data FIFA, o Barcelona entra em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o Las Palmas, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.