Palmeiras chega à terceira decisão consecutiva de Paulista com chance de ser campeão de forma invicta

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Allianz Parque, e conquistou a vaga na final do Campeonato Paulista. Com isso, a equipe alviverde disputará sua quinta decisão consecutiva de Campeonato Paulista. Esta é a terceira vez seguida que o time comandado por Abel Ferreira chega à final com chance de ser campeão de forma invicta.

O Verdão tem feito boas campanhas nas últimas edições dos Estaduais. Nessa temporada, o clube chegou à terceira temporada sem ser derrotado na fase de grupos do Campeonato Paulista, totalizando 39 jogos, com 28 vitórias, sendo 28 vitórias e 11 empates. Nos últimos dois anos, as únicas derrotas foram nos jogos de ida das finais.

Em 2022, o Palmeiras disputou a final contra o São Paulo. Na primeira partida, que aconteceu no Morumbis, o Tricolor venceu por 3 a 1. Na volta, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0 para reverter o prejuízo e conquistar a taça. Já em 2023, o cenário foi parecido, mas o rival era o Água Santa. No primeiro jogo, o time de Diadema venceu por 2 a 1, em casa. No segundo, o Palmeiras fez 4 a 0 e conquistou o bicampeonato, no Allianz Parque.