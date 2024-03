Jogando na capital, Santos impulsiona números de público e renda em quase 300%

O presidente Marcelo Teixeira cumpriu a promessa e levou jogos do Santos para a capital paulista neste ano. O Peixe mandou partidas no Morumbis, estádio do São Paulo, e Neo Química Arena, casa do Corinthians, elevando o número de público e renda em relação aos compromissos disputados na Vila Belmiro.

Somado os dois jogos, o Santos levou cerca de 94 mil torcedores aos estádios, para uma renda bruta de R$ 5 milhões no total. Em média, os números representam um crescimento de público e renda de quase 300% se comparados com as partidas na Baixada Santista.

O Santos venceu o São Bernardo atuando no Morumbis, pela fase de grupos do Paulistão. Naquele dia, o estádio teve mais de 50 mil santistas presentes. O mesmo ocorreu em Itaquera, quando o Peixe bateu o Red Bull Bragantino, pela semifinal, com mais de 44 mil torcedores, batendo, inclusive, o recorde de público da Arena em 2024.