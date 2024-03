Corinthians domina Inter, mantém 100% e dispara no Brasileiro feminino

O Corinthians bateu o Internacional por 3 a 0 nesta sexta, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Alvinegro se isola na ponta com quatro pontos de diferença em relação ao São Paulo, segundo colocado.

O Timão segue com 100% de aproveitamento na competição nacional, com 12 pontos contabilizados. Já o Internacional permanece com apenas duas unidades, na 14ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Pela quinta rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians volta aos gramados no dia 12 de abril, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). O Colorado, por sua vez, no mesmo dia, às 19h, recebe o rival Grêmio, em busca de sair da posição incômoda.