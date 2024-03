Santos tem R$771 mil de renda líquida por semifinal na Neo Química Arena

Com relação à distribuição, o Santos arcou com todos os custos e ficou com a renda líquida total no duelo contra o time do ABC. Já o RB Bragantino ficou responsável por 50%.

Agora, o Santos aguarda o vencedor do embate entre Palmeiras e Novorizontino para saber quem enfrentará na final. O presidente Marcelo Teixeira revelou que tem o desejo de novamente mandar o duelo na capital.