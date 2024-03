Presidente do Fluminense rechaça saída de Diniz e rebate críticas ao treinador

O Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana, mas decepcionou ao não chegar na final do Campeonato Carioca. Com isso, o trabalho do técnico Fernando Diniz passou a ser criticado por torcedores nas arquibancadas.

No entanto, o presidente Mário Bittencourt rechaçou qualquer chance de saída de Diniz. O mandatário criticou quem reclama do comandante tricolor.

"Se a cada insucesso a gente vai trocando não se tem solidez. A gente tem convicção, não cedemos à pressão. O torcedor sempre tem razão, claro, mas ele tem a paixão. Eu sei porque também sou um torcedor e já fui assim. Ficava chateado. A campanha feita por algumas pessoas recentemente com a nossa eliminação no Carioca, colocando em cheque um trabalho de dois anos do treinador a frente do clube é inacreditável", disse em palestra evento Futsummit.