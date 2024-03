Fluminense espera acordo nas próximas semanas para renovar com Diniz

O Fluminense vive a expectativa pela renovação do contrato com o técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. Segundo o presidente Mário Bittencourt, as próximas semanas de abril podem trazer o acordo dos termos para a extensão do contrato do treinador.

"A gente teve um momento de dificuldade no Carioca, mas já passou. Estamos convictos naquilo que a gente faz. Vamos continuar com o nosso treinador. A gente já negocia a extensão do contrato dele até o final de 2025 porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Creio que dentro do mês de abril a gente possa chegar a um denominador comum e anunciar a extensão", disse o dirigente tricolor ao UOL, durante o Futsummit, no Rio.

Mário foi um dos palestrantes de ontem (27) no evento e estará de volta em mais um painel hoje (28) à tarde. O cartola se mostrou um pouco surpreso com a onda de insatisfação com Diniz neste início de temporada por causa da eliminação para o Flamengo nas semifinais do estadual.